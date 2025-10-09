Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Google Maps тестує функцію Ask Maps для пошуку місць розмовною мовою

Google Maps тестує функцію Ask Maps для пошуку місць розмовною мовою
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
9 жовтня, 17:00
0

Google готує оновлення для Maps, яке зробить пошук місць схожим на спілкування з чатботом Gemini.

Як повідомляє Android Authority, у бета-версії 25.41.03.815390258 у застосунку з’явився новий елемент Ask Maps на головному екрані. Він розташований під панеллю пошуку — перед кнопкою "Ресторани". Після натискання відкривається нижня панель, у якій можна вводити запит розмовною мовою.

Інтерфейс нагадує дизайн Gemini: угорі розташовані кнопки пошуку та закриття, а внизу — пропозиції запитів, наприклад "ресторани з коктейлями та закусками" або "що цікавого зробити у вихідні поблизу". Також передбачено голосовий ввід.

Ask Maps уже працює, але перебуває на етапі тестування. Журналісти помітили, що функція іноді дублює відповіді або показує місця на карті без відповідних описів у панелі результатів.

Функцію Ask Maps уперше представили у 2024 році як інструмент для пошуку локацій за допомогою запитів розмовною мовою. Тепер Google планує розширити її можливості та інтегрувати з підходом Gemini.

Софт Google Штучний інтелект Google Maps
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень