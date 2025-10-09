Google Maps тестує функцію Ask Maps для пошуку місць розмовною мовою

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google готує оновлення для Maps, яке зробить пошук місць схожим на спілкування з чатботом Gemini.

Як повідомляє Android Authority, у бета-версії 25.41.03.815390258 у застосунку з’явився новий елемент Ask Maps на головному екрані. Він розташований під панеллю пошуку — перед кнопкою "Ресторани". Після натискання відкривається нижня панель, у якій можна вводити запит розмовною мовою.

Інтерфейс нагадує дизайн Gemini: угорі розташовані кнопки пошуку та закриття, а внизу — пропозиції запитів, наприклад "ресторани з коктейлями та закусками" або "що цікавого зробити у вихідні поблизу". Також передбачено голосовий ввід.

Ask Maps уже працює, але перебуває на етапі тестування. Журналісти помітили, що функція іноді дублює відповіді або показує місця на карті без відповідних описів у панелі результатів.

Функцію Ask Maps уперше представили у 2024 році як інструмент для пошуку локацій за допомогою запитів розмовною мовою. Тепер Google планує розширити її можливості та інтегрувати з підходом Gemini.