Google вчиться на помилках OpenAI та робить Gemini більш персоналізованим

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google розпочала поетапне впровадження функції автоматичної пам’яті в Gemini. Після активації налаштування чатбот зможе без додаткових команд згадувати ключові деталі та вподобання користувача, використовуючи їх для персоналізації відповідей. Це розширення торішньої опції, яка вимагала вручну вказувати, що саме слід запам’ятати.

Функція буде ввімкнена за замовчуванням, але її можна вимкнути у розділі Personal Context налаштувань Gemini, відключивши параметр Your past chats with Gemini. Спочатку оновлення отримають користувачі моделі Gemini 2.5 Pro у вибраних країнах, пізніше — Gemini 2.5 Flash.

Це відбулося на тлі хвилі критики нової моделі OpenAI GPT-5, яку звинуватили в "холодності". Дехто з користувачів навіть зізнавався, що відчув втрату друга. У відповідь на такі настрої Google наголошує, що Gemini збереже індивідуальний підхід і зможе пам’ятати контекст розмови без додаткових нагадувань. До речі, функція памʼяті нещодавно також зʼявилась у чатботі Claude від Anthropic.

Щодо інших нововведень, то Google ще змінює у Gemini налаштування конфіденційності: параметр Apps Activity отримає нову назву — Keep Activity. Якщо його активувати, компанія зможе використовувати вибіркові файли та фото, завантажені в Gemini, для покращення сервісів. За замовчуванням ця опція вимкнена.

Також буде додано режим Temporary Chats — тимчасові чати, які не зберігатимуться в історії, не використовуватимуться для персоналізації та видалятимуться через 72 години. Вони призначені для приватних або разових запитів, щоб уникнути їх впливу на майбутні відповіді.