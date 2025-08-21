Google випустила додаток для Pixel 10 з ШІ-функціями для ведення щоденника

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Під час презентації 20 серпня, де Google представляла нові смартфони, годинники та навушники, компанія також випустила додаток "Щоденник" для Pixel 10. Він використовуватиме штучний інтелект, аби допомагати користувачам вести щоденник, розповідати про свій день та робити пам'ятні записи про важливі події, пише TechCrunch.

"Щоденник" використовуватиме моделі штучного інтелекту, які працюватимуть локально на смартфоні. ШІ підказуватиме, як користувачі можуть описати свій день, базуючись на попередніх спогадах, дописах чи встановлених цілях. На додачу, у застосунку можна додавати фото, локації та активності, а також відстежувати свій настрій.

Google заявляє, що застосунок вивчатиме шаблони поведінки на основі письмових звичок користувачів та надаватиме різноманітну статистику, як-от вказаний настрій протягом певного періоду, найдовший запис за кількістю символів, чи коли вони зазвичай роблять дописи.

У додатку "Щоденник" можна буде встановити захист за допомогою біометрії або пароля, щоб оберігати записи від сторонніх. Наразі він доступний лише на Pixel 10, а про вихід на інших пристроях компанія поки нічого не повідомляє.