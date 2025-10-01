Українська правда
Google заборонила AI Mode відповідати на запити про Трампа та деменцію

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
1 жовтня, 12:15
Google заблокувала можливість отримати згенеровану відповідь від AI Mode на запити про психічний стан Дональда Трампа, включно з питаннями про деменцію, хворобу Альцгеймера чи старечу немічність. У таких випадках замість AI Overview користувачі бачать лише список із 10 вебпосилань, повідомляє The Verge.

Поведінка ШІ-пошуковика відрізняється залежно від імені у запиті. Наприклад, якщо запит стосується Джо Байдена, Google AI Mode формує підсумковий текст, у якому вказано, що немає підтверджень чи клінічного діагнозу деменції або хвороби Альцгеймера. Подібний підхід застосовується й для інших політиків, як-от Барак Обама: у таких випадках з’являється AI Overview із поясненням про відсутність доказів проблем зі здоров’ям.

Журналісти The Verge зазначають, що обмеження стосуються саме Трампа. Google не пояснила причин такої різниці, однак вказала, що "AI Overview та AI Mode не завжди показують відповіді на всі запити".

Експерти припускають, що компанія може уникати формування узагальнених ШІ-висновків у чутливих темах через ризик поширення неправдивої інформації або через політичну чутливість — зокрема з огляду на нещодавнє врегулювання Google судового позову на $24,5 млн, пов’язаного з блокуванням акаунта Трампа на YouTube.

Технології Google AI Mode Дональд Трамп
