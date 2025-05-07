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Google запускає функцію спрощення складних текстів для користувачів iPhone

Google запускає функцію спрощення складних текстів для користувачів iPhone
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
7 травня, 12:00
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Google додала до свого застосунку на iOS інструмент Simplify — нову ШІ-функцію, що полегшує розуміння складних текстів. Вона працює на базі моделі Gemini й дозволяє спростити будь-який фрагмент тексту без переходу на іншу сторінку. Про це пише The Verge.

Simplify пояснює технічну лексику у більш доступний спосіб, наприклад, розшифровує медичні терміни. Спрощений варіант тексту з’являється у спливаючому вікні, яке можна закрити.

Функція вже працює в застосунку Google для iOS. Для цього достатньо виділити текст і вибрати опцію Simplify в меню. Коли її запустять для Android чи Chrome, Google наразі не каже.

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