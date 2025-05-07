Google запускає функцію спрощення складних текстів для користувачів iPhone

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google додала до свого застосунку на iOS інструмент Simplify — нову ШІ-функцію, що полегшує розуміння складних текстів. Вона працює на базі моделі Gemini й дозволяє спростити будь-який фрагмент тексту без переходу на іншу сторінку. Про це пише The Verge.

Simplify пояснює технічну лексику у більш доступний спосіб, наприклад, розшифровує медичні терміни. Спрощений варіант тексту з’являється у спливаючому вікні, яке можна закрити.

Функція вже працює в застосунку Google для iOS. Для цього достатньо виділити текст і вибрати опцію Simplify в меню. Коли її запустять для Android чи Chrome, Google наразі не каже.