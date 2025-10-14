Google інтегрує редактор зображень Nano Banana у сервіси Пошук, NotebookLM та Фото

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Google розширює використання свого ШІ-інструмента для редагування зображень Nano Banana, який отримав велику популярність після запуску минулого місяця. Відтепер він інтегрується у кілька сервісів компанії, зокрема в Пошук, NotebookLM та Фото. Про це повідомляє Engadget.

Найбільш помітні зміни стосуються NotebookLM. Тут Nano Banana використовується для оновлення функції Відеоогляди, яка автоматично створює пояснювальні відео з документів. Завдяки новим можливостям користувачі отримають шість додаткових стилів оформлення, серед яких акварель та аніме. Також з’явилася функція генерації ілюстрацій на основі джерел та новий формат мікровідео під назвою Briefs.

Оновлення вже почало надходити користувачам Pro, а для всіх інших воно буде доступним найближчими тижнями.

У пошуковому сервісі Google Nano Banana дозволяє створювати та редагувати зображення безпосередньо під час роботи з офіційним застосунком. До прикладу, користувач може за допомогою текстового запиту отримати стилізовану версію наявного зображення. Крім того, фото можна зробити через інструмент Об'єктив і одразу відредагувати його за допомогою ШІ.

Ця функція вже доступна англійською мовою для користувачів у США, а згодом пошириться на інші країни та мови.

Щодо інтеграції з Google Фото, компанія повідомила лише, що Nano Banana з’явиться у сервісі "протягом найближчих тижнів".

Деталі поки не розкриваються, але очікується, що інструмент буде застосовуватися для редагування зображень, збережених у бібліотеці Фото. Google обіцяє надати більше інформації про це найближчим часом.