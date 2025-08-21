Google запустить Gemini на пристроях Nest у жовтні з безплатною та платною версіями

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google інтегрує Gemini у смартколонки та дисплеї Nest. Асистент замінить Google Assistant з жовтня 2025 року і буде доступний у безплатній та платній версіях. Про це компанія повідомила у власному блозі.

Gemini для Home дозволить користувачам ставити запитання або керувати пристроями у форматі звичайної розмови, як із живою людиною, без необхідності складних команд. Асистент зможе аналізувати дані з інших Nest-пристроїв, включно з камер безпеки, щоб надавати точнішу інформацію про події вдома, наприклад, визначати, хто зайшов у кімнату, або повідомляти про підозрілі рухи.

Ранній доступ до Gemini буде частково інтегрований із підпискою Nest Aware, яка коштує $10 на місяць, хоча надалі платна версія може бути окремим сервісом. Google поки не розкриває, які функції будуть доступні ексклюзивно для передплатників підписки, а також не повідомляє точну вартість підписки на Gemini.

Компанія обіцяє детальніше розповісти про функції та умови під час запуску раннього доступу. Очікується, що це станеться під час анонсу нових Nest Hub та смартколонок.

Нагадаємо, Google нещодавно провела презентацію, на якій представила нове покоління смартфонів Pixel, а саме Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold. Також було представлено навушники Pixel Buds 2a й смартгодинник Pixel Watch 4. Ще компанія оголосила, що інтегрує Gemini в Google Photos.