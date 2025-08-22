Google готує домашню колонку з Gemini

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Разом із запуском Gemini на пристроях Nest, Google працює також над абсолютно новою домашньою колонкою, яка матиме функції на базі чатбота. Компанія ледь помітно показала пристрій під час презентації Pixel 10, а видання Android Headlines розкрило деякі подробиці.

Колонка буде доступна у чотирьох кольорах: червоному, зеленому, чорному та порцеляновому. Також пристрій матиме тканинне оздоблення та пластикову підставку з підсвіткою, що буде активна, коли користувачі звертатимуться до Gemini.

Що ж до функціональності, то пристрій використовуватиме Gemini Live, але з дещо обмеженими можливостями, ніж на смартфонах, оскільки не матиме дисплея чи камери. Проте користувачі все ще зможуть вмикати музику, ставити будь-які питання, та керувати пристроями розумного дому.

На додачу до цього, колонка Google зможе розпізнавати незвичні звуки, наприклад під час розбиття скла чи спрацювання датчика диму. Зафіксувавши дивний звук, колонка надсилатиме сповіщення на смартфон чи інший пристрій користувача.

Заразом Google запозичить одну функцію у HomePod від Apple — можливість поєднати домашню колонку з медіаплеєром Google TV Streamer, аби забезпечити кінематографічний об'ємний звук по всьому будинку.

Інші подробиці нового пристрою наразі відсутні. Google офіційно не розповідала про новий пристрій, то ж коли можна очікувати анонс чи навіть як називатиметься колонка поки що невідомо. Варто відзначити, що у жовтні 2025 року Gemini замінить Google Assistant на колонках Nest, то ж, можливо, разом з тим відбудеться анонс нового пристрою.

Нагадаємо, що разом з лінійкою Pixel 10 компанія Google також представила складаний смартфон Pixel 10 Pro Fold, бездротові навушники Pixel Buds 2a, та новий розумний годинник Pixel Watch 4. Ще компанія анонсувала нові функції для Gemini Live, як-от інтеграцію з іншими додатками.