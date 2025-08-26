Розумна колонка Google з Gemini та нові пристрої Nest зʼявились на якісних зображеннях

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google готує до запуску кілька нових продуктів у лінійці Nest, а заразом й розумну домашню колонку з Gemini, яку компанія випадково показала раніше. Хоча нам досі невідомо, коли їх офіційно представлять, видання Android Headlines показало, як виглядатимуть пристрої.

Перш за все ми нарешті отримали чіткі рендери розумної домашньої колонки. Google лиш трішки засвітила її на події з анонсами нових смартфонів, однак інсайдери розповіли, що вона використовуватиме Gemini, зможе керувати домашніми приладами та розпізнаватиме дивні звуки, як-от розбите скло, щоб одразу сповістити про них користувачів.

Зображення: Android Headlines.

Крім того, видання розповідає про нові пристрої Nest, першим з яких є третє покоління Nest Cam Indoor. Камера вперше отримає нові кольорові опції, а також роздільну здатність 2K, напротивагу 1080p у моделі 2021 року. Ще новинка матиме підтримку Gemini та шестикратний цифровий зум.

Зображення: Android Headlines.

Нова камера зможе зберігати до години відео локально, у випадку, якщо виникнуть проблеми з Wi-Fi та матиме звичні функції, як-от Activity Zones, Garage Door Alers, Familiar Face Alers та інші.

Ще однією новинкою стане дротова камера для вулиці Nest Cam Outdoor. Як і з камерою для будинку, вона йтиме у кількох кольорах — Snow та Hazel, — матиме 2K HDR-відео та Gemini. Так само вона отримає функції шестикратного зуму та можливість швидкого перегляду будь-яких подій за останні три години через 10-секундні кліпи.

Зображення: Android Headlines.

Останнім оновленням стане третє покоління дзвінка Nest Doorbell. Як й інші продукти, він йтиме у різних кольорах, що включають Snow, Hazel та Linen, та матиме змогу записувати 2K-відео. Дзвінок матиме всі ті ж функції, що й камери, включно з можливістю прев'ю останніх трьох годин, а також нову функцію Daily Summaries, яка підсумую всі події за день.

Зображення: Android Headlines.

Вартість чи дата релізу жодного з перелічених продуктів Google наразі невідома.