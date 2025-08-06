Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google додає нову функцію для Gemini — Storybook, що дозволить створювати персоналізовані, ілюстровані книжки з історіями та аудіосупроводом. Користувачам буде достатньо описати будь-яку історію, після чого вони отримають унікальну 10-сторінкову книгу.

Крім повної генерації ілюстрацій, користувачі також зможуть додавати власні фотографії та файли як джерело натхнення для Gemini. Генерувати ілюстрації можна буде у будь-якому стилі: від піксельного мистецтва і коміксів до пластилінової анімації чи розмальовок.

Отриманим результатом можна поділитися або зберегти його у форматі PDF для друку чи спільного доступу. Storybook підтримує понад 45 мов, зокрема українську, і доступна в чат-боті Gemini у браузері та в мобільному додатку.

Google наводить кілька прикладів того, які історії можна створювати: