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Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей

Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
6 серпня, 13:30
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Google додає нову функцію для Gemini — Storybook, що дозволить створювати персоналізовані, ілюстровані книжки з історіями та аудіосупроводом. Користувачам буде достатньо описати будь-яку історію, після чого вони отримають унікальну 10-сторінкову книгу.

Крім повної генерації ілюстрацій, користувачі також зможуть додавати власні фотографії та файли як джерело натхнення для Gemini. Генерувати ілюстрації можна буде у будь-якому стилі: від піксельного мистецтва і коміксів до пластилінової анімації чи розмальовок.

Отриманим результатом можна поділитися або зберегти його у форматі PDF для друку чи спільного доступу. Storybook підтримує понад 45 мов, зокрема українську, і доступна в чат-боті Gemini у браузері та в мобільному додатку.

Google наводить кілька прикладів того, які історії можна створювати:

  • Допоможіть вашій дитині зрозуміти складну тему: Створи storybook, яка пояснює Сонячну систему моїй 5-річній дитині.
  • Навчайте через розповідь: Навчи 7-річного хлопчика важливості бути добрим до свого молодшого брата. Мій син любить слонів, тож зробімо головним героєм слона.
  • Оживіть особисті малюнки: Завантажте зображення дитячого малюнка і відредагуйте цей приклад запиту для вашого випадку: "Це малюнок моєї дитини. Йому 7 років. Напиши цікаву персоналізовану книгу, яка оживить його малюнок."
  • Перетворіть спогади на чарівні історії: Завантажте фотографії з вашої сімейної подорожі до Парижа і створіть персоналізовану пригоду.
Google Штучний інтелект Gemini
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