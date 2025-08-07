Google додає в Gemini режим репетитора

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google представила новий інструмент Guided Learning у своєму чатботі Gemini, призначений для покрокового навчання студентів. Функція конкурує з нещодавно випущеним режимом ChatGPT Study від OpenAI. Про це повідомляє Fast Company.

На відміну від звичайних чатботів, які надають миттєві відповіді, Guided Learning розбиває складні відповіді на проміжні для глибшого розуміння матеріалу. Замість прямих відповідей система підводить користувачів до розуміння через серію продуманих питань. Інструмент є відповіддю ШІ-індустрії на занепокоєння, що чатботи можуть підривати освіту, надаючи швидкі відповіді без процесу навчання.

Студенти можуть звертатися до ШІ з запитаннями будь-коли. У відповідь Guided Learning зазвичай надає контекстні підказки, що спонукають до самостійного пошуку відповіді, часто переформульовуючи запит замість того, щоб одразу розв’язати його. Якщо студент відволікається від теми, ШІ визнає його зацікавлення, але делікатно повертає до основного матеріалу.

Хоча більшість відповідей Guided Learning текстові, деякі запити генерують ілюстрації та пропонують відповідні відео YouTube від освітніх експертів. Студенти можуть завантажувати конспекти чи програми курсів, дозволяючи інструменту адаптувати взаємодію під матеріал, що вивчається.

Запуск Guided Learning є частиною освітньої ініціативи Google вартістю $1 мільярд на три роки для ШІ-освіти. Студенти коледжів від 18 років у США, Японії, Індонезії, Кореї та Бразилії отримають безплатний 12-місячний доступ до плану Google AI Pro.

Програма Google AI for Education Accelerator надасть безплатне навчання ШІ, сертифікати Google Career та розширені ШІ-інструменти студентам коледжів по всій країні. Понад 100 університетів, що представляють мільйони студентів, уже записалися до програми.