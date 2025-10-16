Google покращила ШІ-генератор відео Flow, додавши редагування світла, тіней та звуку

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google представила масштабне оновлення для Flow, свого інструмента створення відео за допомогою ШІ. Завдяки інтеграції моделі Veo 3.1 користувачі отримали більше контролю над виглядом і атмосферою роликів. Тепер у згенерованих відео можна коригувати освітлення, додавати або змінювати тіні, що робить результат більш реалістичним і складнішим для розпізнавання як штучно створений.

Ще одне ключове нововведення — підтримка аудіо. Flow дозволяє створювати відео зі звуком у кількох режимах. У функції "Ingredients to Video" користувач задає три зображення, які стають основою для візуального й звукового ряду. У "Frames to Video" можна задати початковий і фінальний кадри, а система згенерує плавний перехід між ними з відповідним аудіосупроводом. А функція "Scene Extension" дає змогу продовжити останню секунду кліпу ще на хвилину, також із доданим звуком.

Найближчим часом Flow отримає ще одну важливу можливість — видалення будь-яких об’єктів із відео. Алгоритм автоматично перебудує фон і сцену так, щоб виглядало, ніби цього об’єкта ніколи не було.

Модель Veo 3.1 доступна розробникам через Gemini API у форматі "paid preview" і вже інтегрована в застосунок Gemini. Вона коштує стільки ж, скільки й попередня версія Veo 3, але пропонує кращу відповідність промптам, реалістичніші текстури та більш кінематографічний звук.