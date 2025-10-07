Верховний суд США відхилив прохання Google відкласти відкриття Android для сторонніх платіжних сервісів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Верховний суд США відхилив запит Google на тимчасове призупинення виконання рішення у справі проти Epic Games. Компанія має виконати вимоги суду до 22 жовтня 2025 року, повідомляє The Verge.

Рішення залишає чинною постійну судову заборону, що зобов’язує Google відкрити Android для сторонніх платіжних систем і магазинів застосунків. Зокрема, компанія повинна дозволити розробникам встановлювати власні ціни, повідомляти користувачів про альтернативні способи оплати й посилатися на джерела завантаження поза Google Play.

Epic Games повідомила, що після 22 жовтня розробники у США зможуть легально пропонувати платежі поза Google Play без додаткових комісій чи попереджень. Водночас Google заявила, що виконає юридичні зобов’язання, але продовжить оскаржувати рішення у Верховному суді.

Компанія має подати касаційну скаргу до 27 жовтня, уже після виконання вимог суду. Суддя окружного суду Джеймс Донато викликав Google та Epic на слухання 30 жовтня, щоб перевірити, як компанії виконують припис.

