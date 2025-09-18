У стрічці Google Discover зʼявляться пости з X та Instagram

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Незабаром у стрічці Google Discover з’являться не тільки статті чи новини з інтернету. У найближчі тижні Google планує інтегрувати YouTube Shorts разом із публікаціями з Instagram та X.

Стрічка Discover доступна на головному екрані застосунку Google, пропонуючи персоналізований контент, а також деякі ШІ-згенеровані підсумки на основі вашої активності в мережі. Спочатку Google додасть пости лише з кількох соціальних платформ, але в майбутньому обіцяє розширити цей список.

"У ході наших досліджень люди розповідали, що їм подобається бачити різноманітний контент у Discover: відео, пости з соцмереж і статті", — йдеться в оголошенні компанії.

Крім того, тепер користувачі зможуть налаштовувати свою стрічку Discover, подібно до того, як нещодавно з’явилася можливість обирати улюблені джерела новин у пошуку Google. Тепер, якщо вам подобається певний контент, ви зможете підписатися на його автора чи видавця, щоб бачити більше їхніх публікацій.

Перед тим як підписатися, можна буде натиснути на ім’я автора, щоб переглянути його соцмережі та статті.