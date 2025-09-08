Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оновила довідкову сторінку Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers, вперше чітко вказавши обмеження для різних тарифів.

Користувачі без підписки отримують до 5 запитів Gemini 2.5 Pro на день, з підпискою AI Pro за 909 грн — 100, а AI Ultra за 5 699 грн — 500. Для користувачів без підписки також діє ліміт у 5 звітів Deep Research та 100 згенерованих зображень на добу. У тарифах Pro та Ultra цей ліміт збільшується до 1 000 зображень.

Раніше Google використовувала розмиті формулювання на кшталт "обмежений доступ" або "ми можемо іноді встановлювати ліміти", не вказуючи конкретних цифр. Тепер користувачі можуть точно оцінити, який обсяг роботи доступний у кожному плані.

Нагадаємо, Google зараз готується до презентації 1 жовтня 2025 року, на якій представлять нові продукти Nest та інтеграцію Gemini у Google Home.