Google спростувала повідомлення про масштабну проблему безпеки Gmail

Google заявила, що інформація про серйозну проблему безпеки у Gmail є неправдивими. Компанія наголосила, що не надсилала жодних масових попереджень усім користувачам сервісу.

Йдеться про інцидент з фішинг-атакою на Salesforce, про який Google вперше розповіла ще у червні, а 8 серпня оголосила, що всі постраждалі отримали повідомлення.

"Ми хочемо запевнити наших користувачів, що захист Gmail є надійним та ефективним". — йдеться у повідомлені компанії

У Google уточнили, що їхні засоби захисту блокують понад 99,9% спроб фішингу та шкідливих атак. Компанія також рекомендує використовувати безпечні альтернативи паролям, наприклад passkeys, для максимальної безпеки акаунтів.