Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Google спростувала повідомлення про масштабну проблему безпеки Gmail

Google спростувала повідомлення про масштабну проблему безпеки Gmail
Gmail
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
2 вересня, 09:54
0

Google заявила, що інформація про серйозну проблему безпеки у Gmail є неправдивими. Компанія наголосила, що не надсилала жодних масових попереджень усім користувачам сервісу.

Йдеться про інцидент з фішинг-атакою на Salesforce, про який Google вперше розповіла ще у червні, а 8 серпня оголосила, що всі постраждалі отримали повідомлення.

"Ми хочемо запевнити наших користувачів, що захист Gmail є надійним та ефективним". — йдеться у повідомлені компанії

У Google уточнили, що їхні засоби захисту блокують понад 99,9% спроб фішингу та шкідливих атак. Компанія також рекомендує використовувати безпечні альтернативи паролям, наприклад passkeys, для максимальної безпеки акаунтів.

Софт Інтернет Google Кібербезпека Gmail
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні