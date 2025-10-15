Google пропонує змінити пошук, аби уникнути рекордного штрафу від ЄС

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google розглядає суттєві зміни у відображенні результатів пошуку в Європі, щоб уникнути штрафу понад $35 млрд, повідомляє Reuters. Єврокомісія звинувачує компанію у порушенні Digital Markets Act (DMA), зокрема у пріоритетному показі власних сервісів, таких як Google Flights чи Google Hotels, над сторонніми платформами.

Регулятори вперше висунули претензії у березні 2025 року, вказавши також на обмеження для розробників у Play Store, які не могли інформувати користувачів про альтернативні способи доступу до застосунків.

У новій пропозиції Google заявила, що готова надати "вертикальним пошуковим сервісам" (VSS), таким як Expedia чи Hotels.com, рівні умови. Для цього у видачі з’являться спеціальні VSS-бокси, які відображатимуть результати сторонніх сервісів у такому ж форматі, як і власні продукти Google. Вибір, який саме бокс показати, здійснюватиметься за "об’єктивними та недискримінаційними критеріями".

При цьому результати від авіакомпаній чи прокатних сервісів не будуть виключені — вони з’являтимуться у власних блоках вище або нижче VSS-боксу залежно від релевантності запиту.

Аналогічні вимоги змусили Apple відкрити iOS для сторонніх магазинів застосунків. Тепер і Google доводиться переглядати ключові елементи бізнес-моделі, які раніше здавалися недоторканними.

Чи задовольнять ці зміни європейських регуляторів, поки невідомо. Якщо ні, компанії загрожує один із найбільших антимонопольних штрафів в історії ЄС.