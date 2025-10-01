Google AI Mode отримав оновлення з покращеним розпізнаванням зображень для пошуку та покупок

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google додала у свій режим AI Mode нові можливості для роботи з візуальними підказками. Тепер чат-бот краще розуміє запити, що включають зображення чи відео, і може генерувати більш релевантні результати.

За словами компанії, оновлення ґрунтується на застосуванні техніки query fan-out, яка запускає кілька пошукових сценаріїв у фоновому режимі. Це дозволяє точніше визначати, що саме шукає користувач, наприклад, коли йдеться про "спальню в стилі moody maximalist" чи "джинси barrel, які не надто широкі".

AI Mode працює у мультимодальному форматі, тож пошук можна розпочати з фото або відео. Google вважає, що ці можливості особливо корисні для онлайн-шопінгу, адже користувачі тепер отримуватимуть більш наочні та контекстуальні відповіді з можливістю уточнення.

Оновлення почало розгортатися сьогодні, але, як зазначає компанія, може знадобитися кілька днів, перш ніж воно стане доступним усім користувачам.