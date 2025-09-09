Українська правда
Google додала в AI Mode п'ять нових мов

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
9 вересня, 11:14
0

Google відкрила доступ до AI Mode у пошуку для користувачів, які говорять хінді, а також індонезійською, японською, корейською та бразильським варіантом португальської. Це перше мовне розширення функції, яка досі працювала лише англійською.

AI Mode — це чатбот, інтегрований у Google Search, який використовує модель Gemini 2.5 Pro та функцію Deep Search. У травні Google відкрила доступ до функції для всіх користувачів у США, а згодом — у Великій Британії та Індії. Пізніше функція запрацювала у 180 країнах світу.

За словами віцепрезидентки з управління продуктом пошуку Геми Будараджу, створення глобального пошуку — це не просто переклад, а глибоке розуміння локального контексту. Завдяки мультимодальним і логічним можливостям Gemini 2.5, компанія змогла адаптувати AI Mode до нових мов з урахуванням місцевої специфіки.

Нагадаємо, нещодавно Google оновила довідкову сторінку Gemini та вперше чітко вказала обмеження для різних тарифів.

