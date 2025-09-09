Google у суді визнала, що "відкритий інтернет" занепадає

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У новому судовому поданні, пов’язаному зі справою про монополію на ринку рекламних технологій, Google заявила, що "відкритий веб стрімко занепадає". Це суперечить публічним заявам компанії останніх місяців, у яких вона наполягала, що інтернет "процвітає", а пошук продовжує спрямовувати користувачів на ширший спектр сайтів, пише The Verge.

Справу проти Google розглядають у межах антимонопольного позову щодо ринку рекламних технологій. Мін’юст пропонує примусово розділити рекламний бізнес компанії, але Google у документі стверджує, що такий крок лише прискорить занепад "відкритого вебу" та зашкодить видавцям, які залежать від доходів від банерної реклами. У поданні компанія вказує на структурні зміни в індустрії: зростання популярності Connected TV та retail media, а також вплив ШІ на всі рівні рекламних технологій.

Ця позиція суперечить заявам CEO Google Сундара Пічаї, який казав, що "вебпублікації не вмирають" та віцепрезидента з пошуку Ніка Фокса, який тоді ж заявив, що "веб процвітає". Керівниця Google Search Ліз Рейд також стверджувала, що обсяги кліків залишаються "відносно стабільними" після запуску AI Overviews, а компанія "щодня скеровує мільярди кліків" на сайти.

Водночас багато видавців і незалежних авторів повідомляють про падіння трафіку після змін алгоритмів Google Search і зростання популярності ШІ-чатботів, які утримують користувачів у межах пошуку. До речі, прочитати про те як штучний інтелект впливає на інтернет та змінює сервіси Google можна в окремій статті.

Представниця Google Джекі Берте у коментарі The Verge заявила, що цитата з подання "вихоплена з контексту" і стосується лише "реклами у відкритому вебі", а не стану інтернету загалом. За її словами, компанія лише констатує, що інвестиції у формати на кшталт Connected TV та retail media зростають, компенсуючи втрати традиційної банерної реклами.