Nova Launcher – все: засновник та єдиний розробник популярного застосунку покинув проєкт

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Засновник і головний розробник популярного Android-лаунчера Nova Launcher Кевін Баррі офіційно припинив участь у його розвитку. Про це пише Android Police.

За його словами, останній рік він працював над підготовкою до відкриття вихідного коду застосунку та очищенням його кодової бази, однак компанія Branch, яка володіє проєктом, попросила його завершити всю роботу, пов'язану з Nova Launcher.

У 2024 році Branch провела масштабні скорочення персоналу, після чого в команді Nova Launcher залишився лише Баррі. До цього над застосунком працювали 12 осіб. Тодішній CEO Branch Алекс Остін заявляв, що у випадку виходу Баррі з компанії код Nova Launcher буде відкрито. Проте після його звільнення не відомо, чи будуть реалізовані ці плани.

На момент публікації компанія не повідомляла про наміри оновлювати застосунок. Хоча поточна версія Nova Launcher продовжує працювати, з часом можуть виникнути проблеми сумісності з новими версіями Android.

Користувачам рекомендується розглянути альтернативні лаунчери, оскільки подальший розвиток Nova Launcher без участі головного розробника залишається малоймовірним.