Anker представила голосовий рекордер з ШІ розміром із монету

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Anker представила голосовий рекордер Soundcore Work на базі штучного інтелекту, який здатний транскрибувати, підсумовувати та виділяти важливі моменти розмов. Пристрій має розмір монети, пише The Verge.

Глобальний реліз пристрою очікується пізніше цього року. Діаметр гаджета становить всього 2,31 см. Ціна рекордера — $99. За додаткові $15,99 на місяць користувачі зможуть оформити підписку з розширеними функціями, які ще не розкрито.

Рекордер можна кріпити на шнурок або одяг. Новинка важить всього 10 грамів, але забезпечує до восьми годин роботи від батареї. Якщо цього недостатньо, зарядний пристрій рекордера має власний акумулятор, що продовжує роботу до 32 годин.

Аудіо записується через подвійні мікрофони лише при натисканні кнопки, а подвійне натискання дає змогу відмічати важливі моменти розмов, які потім виділяються в транскриптах.

Для транскрибування аудіозаписів використовується GPT-4o, що працює безпосередньо на пристрої та підтримує понад 100 мов. Транскрипти та аудіозаписи доступні в мобільному додатку Soundcore, їх можна шукати або експортувати у різні формати.

За словами Anker, записи шифруються та обробляються локально для збереження конфіденційності, але за бажанням їх можна передавати через хмару для обміну з іншими.