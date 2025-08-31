Актори озвучування Зеленого Ліхтаря та Супермена підтвердили розробку гри Injustice 3

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Голосові актори гри Injustice Філ ЛаМарр і Джордж Ньюберн, які озвучували персонажів Зеленого Ліхтаря та Супермена відповідно, повідомили про активну розробку третьої частини ігрової франшизи. Про це стало відомо з їхніх коментарів під час фан-зустрічей у серпні 2025 року, пише NotebookCheck.

23 серпня на FanExpo в Торонто користувач Brendan Borrow опублікував фото з Ньюберном в X заявивши, що актор бере участь в розробці Injustice 3. За словами фаната, Ньюберн під час розмови сказав йому, що наразі працює над новою частиною гри. Пізніше Brendan Borrow видалив свій пост про слова актора, вірогідно через те, що розробники гри чи сам актор попросили його це зробити.

29 серпня інший користувач, DannySoul0, розповів в X про свою зустріч із ЛаМарром, під час якої той підписував копію Injustice 2. У розмові актор підтвердив: "Ви ж знаєте, що вони роблять ще одну — Injustice 3".

Хоча відеопідтвердження цих заяв немає, вони узгоджуються з циклічним графіком розробки NetherRealm Studios: після виходу Mortal Kombat 1 у 2023 році студія заявила, що більше не планує великих оновлень цієї гри. Це може свідчити про перехід до нового проєкту.

Крім того, голова DC Studios Джеймс Ганн заявив, що очікує на "один особливий" проєкт від NetherRealm, який наразі перебуває на ранній стадії розробки.