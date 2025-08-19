У GOG розпочався фестиваль українських ігор "Дні України"

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У магазині ігор GOG розпочався фестиваль "Дні України", де користувачі платформи можуть купити ігри, зроблені в Україні, зі знижкою аж до 95%. Акції діють як на популярні ігри на кшталт серії Metro, так і на менш відомі проєкти українських розробників.

Знижки у 90% діють на всю серію Sherlock Holmes від української студії Frogwares. Зі знижкою у 85% також можна придбати ігри серії Metro, а от на S.T.A.L.K.E.R, включно з Heart of Chornobyl, діють знижки у 30%.

Також акції діють на серію Cossacks, гру Fox Tails, містобудівну стратегію Ostriv, коротеньку пригодницьку головоломку Dofamine, що коштує всього $0,23, пригодницьку Point-and-click Boxville та багато інших.

Всі ігри, придбані на GOG, не мають DRM, то ж купивши їх один раз, ви отримаєте їх назавжди. Загалом фестиваль "Дні України" налічує 106 ігор та доповнень й триватиме ще 7 днів.