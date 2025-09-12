Українська правда
Gmail отримав окрему вкладку для відстеження покупок

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
12 вересня, 11:17
Gmail отримав нову вкладку Purchases, яка збирає всі листи, пов’язані з покупками та доставками, в одному місці.

Користувачі зможуть швидко переглядати інформацію про майбутні та минулі замовлення без необхідності шукати їх у пошті чи переходити на сайти перевізників. При цьому повідомлення про посилки, що мають прибути протягом 24 годин, як і раніше, відображатимуться у верхній частині інтерфейсу.

Функція розширює можливості відстеження доставок, запущені у 2022 році, та, за словами Google, буде особливо корисною під час святкового сезону. Оновлення вже почало розгортатися у вебверсії та мобільних додатках Gmail для власників особистих Google-акаунтів по всьому світу.

Крім того, Google оновлює категорію Promotions: тепер можна сортувати рекламні листи за принципом "найбільш релевантні" та отримувати підказки про майбутні знижки й акційні пропозиції від улюблених брендів. Ця зміна з’явиться на мобільних пристроях у найближчі тижні.

