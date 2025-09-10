У 2025 році ринок ігор сягне $188,8 млрд, найбільше зростуть консолі — аналітики

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Очікується, що у 2025 році світовий ринок ігор досягне відмітки у $188,8 мільярда, на 3,4% більше ніж у 2024-му. Про це повідомляє GamesIndustry.biz з посиланням на звіт Newzoo.

Найбільший приріст побачать консолі — 5,5% та $45,9 мільярда. Одним з головних чинників цього є запуск портативної консолі Nintendo Switch 2, а також "вища вартість програмного забезпечення та великі релізи".

Ринок мобільних відеоігор залишиться лідером та відповідатиме за левову частку доходу у 2025 році — $103 млрд. Попри це аналітики відмічають, що магазини додатків та інтернет-магазини переповнені новими іграми, через що мобільний геймінг зазнає проблем з видимістю для багатьох нових проєктів.

Ринок ігор на ПК виросте на 2,5% до $39,9 млрд та відповідатиме за 21% від усього доходу за 2025 рік. Newzoo відзначає, що релізи першого півріччя, зокрема Monster Hunter Wilds, Assassin's Creed Shadows та Kingdom Come: Deliverance 2, відчутно допомагають збільшити дохід у 2025 році.

Що ж до інших показників ігрового ринку, то за 2025 рік світова база гравців зросте до 3,6 мільярда, на 4,4% більше ніж у 2024-му. Якщо ж брати мобільних гравців, то їх кількість виросте до 3 мільярдів. Кількість консольних гравців зросте до 645 мільйонів, а на ПК — до 936 мільйонів.

З-поміж 3,6 млрд гравців, кількість тих, що платитимуть за ігри, виросте до 1,6 млрд або ж 44% від усієї кількості. Середні витрати гравців за рік складатимуться близько $119,7.