Перший запуск австралійської ракети Eris-1 тривав 14 секунд і завершився вибухом

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Перший запуск австралійської ракети Eris-1, створеної компанією Gilmour Space, тривав лише 14 секунд — після короткого зльоту вона впала та вибухнула. Попри невдачу, в Gilmour Space назвали запуск "великим кроком" для австралійської космічної галузі.

Запуск відбувся вранці 30 липня 2025 року з майданчика на північному сході країни. Двигуни ракети працювали 23 секунди, з яких 14 — під час польоту. Потім ракета втратила тягу, впала на землю та вибухнула.

Eris-1 — триступенева ракета, здатна вивести до 215 кг корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту (SSO) 500 км. Вона оснащена двигунами Sirius власної розробки, які в ході наземних випробувань досягали тяги до 110 кН. Судячи з результатів запуску, не всі чотири двигуни першого ступеня спрацювали належним чином.

"Звісно, я хотів би більше часу в польоті, але і цим задоволений", — сказав CEO Gilmour Space Адам Ґілмор.

Компанія також підтвердила, що всі члени команди в безпеці, а зібрані дані будуть використані для наступного тесту.

Голова Австралійського космічного агентства Енріко Палермо нагадав, що перші запуски рідко бувають успішними, а отриманий досвід — важливий для майбутніх розробок. Міністр інновацій Тім Айрс додав, що тест допоможе зміцнити національну космічну екосистему.

Наразі Австралія не має власної повноцінної пускової інфраструктури. Попередній запуск Gilmour Space у травні довелося скасувати через технічну проблему з обтікачем.