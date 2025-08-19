Mozilla попереджає, що Німеччина може визнати блокувальники реклами незаконними

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У Німеччині поновився судовий розгляд, який може призвести до заборони розширень для блокування реклами в браузерах. Про це попередила Mozilla після рішення Федерального верховного суду (BGH), пише BleepingComputer.

Справу ініціювала медіакомпанія Axel Springer проти Eyeo — розробника Adblock Plus. Позивач стверджує, що блокувальники втручаються в структуру виконання вебсторінок у браузері, що слід вважати порушенням авторського права. Раніше цей аргумент відхилив суд у Гамбурзі, але BGH визнав попереднє рішення частково помилковим і відправив справу на повторний розгляд.

Mozilla застерігає, що ухвалення таких вимог може торкнутися не лише блокувальників реклами, а й інших розширень, які змінюють відображення сторінок — наприклад, для підвищення доступності чи захисту приватності.

Остаточне рішення може з’явитися лише за кілька років, але сама перспектива викликає занепокоєння: розробники браузерів можуть обмежувати функціональність, а автори розширень — зменшувати можливості своїх інструментів, щоб уникнути правових ризиків.