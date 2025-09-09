Genki заплатить Nintendo за врегулювання позову через витік дизайну Switch 2

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Виробник аксесуарів та іграшок Genki, який розкрив дизайн портативної консолі Switch 2 до її офіційного анонсу, погодився заплатити Nintendo аби закритий судовий позов від японського розробника ігор. Про це повідомляє The Verge.

Материнська компанія Genki, Human Thing, заплатить неоголошену суму, а також погоджується не давати своїм продуктам назви, що можуть нагадувати назви власності Nintendo.

У травні Nintendo подала судовий позов проти Genki зі звинуваченням у порушенні торгівельної марки, недобросовісній конкуренції та введені в оману споживачів. Причиною став макет консолі Switch 2, яку Genki привезла на виставку CES 2025. Заразом компанія починала рекламувати різноманітні аксесуари для консолі ще до її анонсу.

У позові японської компанії йдеться про те, що Genki не мала доступу до офіційних характеристик чи дизайну консолі. Nintendo вважає, що компанія хотіла скористатися ажіотажем навколо Switch 2 аби підірвати продажі оригінальних аксесуарів.

Фінансові умови угоди не розкриваються. У документах Genki заявила, що не мала доступу до Switch 2 до анонсу, але не пояснила, звідки взяла дані для макета. Компанія й надалі може згадувати брендинг Nintendo у своїх товарах, але лише у випадках, коли підтверджує сумісність чи чітко вказує, що є стороннім виробником аксесуарів.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Nintendo також виграла судову справу проти сайту з модами для Switch, які часто використовувалися для піратства. Власника сайту змусили виплатити $2 мільйони.