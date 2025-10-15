Gemini в Gmail зможе підбирати зручний час для зустрічей

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google представила нову ШІ-функцію для Gmail під назвою Help me schedule, яка за допомогою чат-бота Gemini допомагатиме користувачам підбирати зручний час для зустрічей.

Gmail за допомогою Gemini виявить, коли ви намагаєтеся узгодити час в електронному листі, і відобразить кнопку "Допоможіть мені запланувати" на панелі інструментів. Після її активації чат-бот автоматично запропонує ідеальні проміжки часу на основі вашого Google Календаря та контексту електронного листа.

Наприклад, якщо хтось попросить про 30-хвилинну зустріч наступного тижня, Gemini запропонує часові проміжки, які відповідають вашій доступності.

Користувачі зможуть редагувати варіанти часу, які пропонує Gemini, прибираючи чи додаючи додаткові опції, а потім вставити їх прямо в лист Gmail. Коли одержувач вибере зручний для себе час, у Календарі автоматично з’явиться запрошення для обох сторін.

Google відзначає, що ця функція підтримуватиме планування лише між двома особами, а не групами.