Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Gemini в Gmail зможе підбирати зручний час для зустрічей

Gemini в Gmail зможе підбирати зручний час для зустрічей
Gmail
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
15 жовтня, 16:16
0

Google представила нову ШІ-функцію для Gmail під назвою Help me schedule, яка за допомогою чат-бота Gemini допомагатиме користувачам підбирати зручний час для зустрічей.

Gmail за допомогою Gemini виявить, коли ви намагаєтеся узгодити час в електронному листі, і відобразить кнопку "Допоможіть мені запланувати" на панелі інструментів. Після її активації чат-бот автоматично запропонує ідеальні проміжки часу на основі вашого Google Календаря та контексту електронного листа.

Наприклад, якщо хтось попросить про 30-хвилинну зустріч наступного тижня, Gemini запропонує часові проміжки, які відповідають вашій доступності.

Користувачі зможуть редагувати варіанти часу, які пропонує Gemini, прибираючи чи додаючи додаткові опції, а потім вставити їх прямо в лист Gmail. Коли одержувач вибере зручний для себе час, у Календарі автоматично з’явиться запрошення для обох сторін.

Google відзначає, що ця функція підтримуватиме планування лише між двома особами, а не групами.

Google Штучний інтелект Gmail Gemini
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень