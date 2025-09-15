Google Gemini очолив рейтинг безплатних додатків для iPhone завдяки функції генерації зображень Nano Banana

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google Gemini став найпопулярнішим безплатним додатком для iPhone у США, зайнявши перше місце в рейтингу App Store. Його популярність значною мірою зумовлена новою моделлю редагування зображень Nano Banana, яка швидко стала вірусною, повідомляє 9to5google.

З моменту запуску моделі 26 серпня до 9 вересня додаток Gemini залучив понад 23 мільйони нових користувачів, а Nano Banana відредагувала понад 500 мільйонів зображень. Ця модель виділяється здатністю зберігати подібність персонажів на фото, дозволяє завантажувати кілька фотографій для створення нових, переносити стилі та виконувати поетапне редагування через діалог із ШІ.

У рейтингу App Store після Gemini йде ChatGPT, а на третьому місці — Threads. Інші продукти Google також мають високі позиції: Google Search – шосте, Google Maps – восьме, Chrome – тринадцяте, Gmail – двадцять перше.

В інших країнах Gemini також утримує високі позиції: в Україні додаток теж займає перше місце, у Великій Британії та Канаді — на другому місці.

До речі, для користувачів без підписки Nano Banana може редагувати до 100 зображень на день, а підписники платного тарифу ($19.99+ на місяць) можуть обробляти до 1000 зображень щоденно.