Google додасть в Gemini Live візуальні підказки та інтеграцію з додатками

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оголосила про нові функції для Gemini Live — голосового асистента, який підтримує розмови в реальному часі. Асистент зможе під час спільного використання камери виділяти об’єкти на екрані та вказувати на них, наприклад підсвічуючи потрібний інструмент.

Функція спочатку з’явиться на смартфонах Pixel 10, які вийдуть 28 серпня, а згодом — на інших Android-пристроях та iOS. Крім цього, Gemini Live отримає інтеграцію з додатками Messages, Phone і Clock. Користувачі зможуть, не перериваючи розмову з асистентом, попросити його надіслати повідомлення чи здійснити дзвінок.

Також Google оновлює аудіомодель Gemini Live. Асистент краще відтворюватиме інтонації, ритм і тембр голосу, змінюючи стиль залежно від теми розмови. Користувачі зможуть регулювати швидкість мовлення та навіть обирати тон для розповідей від імені персонажів.