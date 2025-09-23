Gemini зʼявився в Google TV, але поки що лише на телевізорах TCL

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google офіційно запустила Gemini на телевізорах із Google TV, починаючи з нової серії TCL QM9K. Це перші моделі з інтегрованим ШІ-помічником, але компанія планує розширити доступність пізніше цього року, пише Engadget.

Gemini стане доступним на пристроях Google TV Streamer, а також на деяких моделях Hisense та TCL. У майбутньому Google також обіцяє додати більше функцій для телевізорів.

Інтеграцію Gemini для телевізорів компанія вперше продемонструвала на CES 2025. На відміну від класичного Google Assistant, новий ШІ-помічник підтримує діалог у вільній формі природною мовою. Активувати його можна голосом або кнопкою мікрофона на пульті.

Gemini дозволяє знаходити контент за складними запитами, наприклад: "Знайди щось, що підійде для перегляду з дружиною: мені подобаються драми, а їй – легкі комедії". Також можна отримати короткий переказ попереднього сезону серіалу, переглянути відгуки чи дізнатися, які новинки обговорюють найбільше.

Можливості Gemini не обмежуються пошуком контенту. Асистент може пояснювати навчальні теми, пропонувати відеоуроки з нових навичок або рецепти з покроковим відео. Після відповіді користувач може ставити уточнюючі запитання, отримуючи більше контексту.