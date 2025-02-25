Google випустила безплатну версію ШІ-помічника для програмування Gemini Code Assist

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Інструмент для кодування з використанням штучного інтелекту Gemini Code Assist від Google, орієнтований на підприємства, тепер безплатно доступний для всіх користувачів. Про це пише The Verge.

Google пропонує до 180 000 завершень коду на місяць, та зазначає, що це "стеля настільки висока, що навіть найвідданішим професійним розробникам буде важко її досягти". Для порівняння, GitHub Copilot пропонує безплатно 2000 автозавершень коду та 50 повідомлень у чаті Copilot щомісяця.

«У той час, як інші популярні безплатні помічники для кодування мають обмежені ліміти використання, зазвичай лише 2 000 автозавершень коду на місяць, ми хотіли запропонувати щось більш щедре", — каже старший директор з управління продуктами Google Райан Джей Сальва.

Як і корпоративна версія, Gemini Code Assist для індивідуальних користувачів працює на базі моделі штучного інтелекту Gemini 2.0 від Google і може генерувати цілі блоки коду, доповнювати код під час написання, а також надавати загальну допомогу з кодування через інтерфейс чат-бота. Інструмент можна встановити в IDE Visual Studio Code, GitHub та JetBrains. Він підтримує всі мови програмування, що є у відкритому доступі.

Розробники можуть взаємодіяти з Gemini Code Assist за допомогою природної мови, наприклад, попросити створити просту HTML-форму з полями для імені, електронної пошти та повідомлення, а також кнопкою відправлення. Наразі інструмент підтримує 38 мов, включаючи українську, і обробляє до 128 000 вхідних токенів.