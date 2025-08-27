Gemini отримав можливість детального редагування зображень

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Раніше цього року Google додала в Gemini можливість редагувати зображення, а тепер випускає оновлення, яке дозволяє чатботу робити це детально за допомогою природної мови.

Компанія відзначає, що важливим елементом під час редагування зображень є збереження автентичності людей, тварин та елементів. Саме тому з оновленням компанія зосередилася на збереженні оригінальної подоби людей попри будь-які додаткові зміни.

Щоб скористатися новими функціями Gemini, користувачам необхідно просто надати фотографію та вказати на необхідні зміни. Чатбот зможе об'єднати фотографії, щоб помістити себе чи інших осіб на знімок, змінити фон на будь-яку точку світу чи відредагувати зображення у будь-який інший спосіб.

З-поміж іншого Gemini підтримує багатоетапне редагування. Користувачі зможуть продовжувати змінювати зображення поступово виконуючи запити. Наприклад, спершу бот може пофарбувати стіни у кімнаті на світлині, тоді додати полиці, а наприкінці додати й ваше фото. Крім того, Gemini дозволить застосовувати різні стилі на різні елементи у межах одного зображення.

Спробувати цю оновлену можливість редагування зображень у додатку Gemini можна вже сьогодні. Усі зображення, створені або відредаговані в додатку Gemini, містять видимий водяний знак, а також невидимий цифровий водяний знак SynthID, щоб чітко показати, що вони згенеровані штучним інтелектом.