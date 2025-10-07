Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Google представила нову концептуальну клавіатуру із диском для набору тексту

Google представила нову концептуальну клавіатуру із диском для набору тексту
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
7 жовтня, 16:58
0

Японський підрозділ Google, відомий своїми щорічними пранками, представив нову концептуальну клавіатуру Gboard Dial Version, що надихається старими телефонами з диском для набору номера.

Замість звичних клавіш, Gboard Dial Version оснащено кількома поворотними дисками, включно з нам-падом, який виглядає один в один як диск на старих стаціонарних телефонах. Крім букв та цифр, клавіатура також має диски для інших кнопок, як-от пробіл, шифт та інші.

Щоб ввести текст, користувач має прокрутити диск до потрібної літери чи кнопки й відпустити його, після чого символ зафіксується. Для введення літер створили спеціальну систему з трьох дисків.

Ще одна схожість зі старими телефонами — спосіб завершення дзвінка, коли потрібно було фізично покласти слухавку. У Gboard Dial Version Google придумала спеціальну підставку: якщо покласти на неї мишку, то під час онлайн-зустрічі автоматично вимикається вебкамера.

Подібні незвичайні клавіатури вже стали традицією для японського підрозділу Google. Наприклад, у 2023 році компанія презентувала клавіатуру-капелюх із вбудованим 6-осьовим датчиком для введення тексту.

Google Клавіатури
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень