Google представила нову концептуальну клавіатуру із диском для набору тексту

Японський підрозділ Google, відомий своїми щорічними пранками, представив нову концептуальну клавіатуру Gboard Dial Version, що надихається старими телефонами з диском для набору номера.

Замість звичних клавіш, Gboard Dial Version оснащено кількома поворотними дисками, включно з нам-падом, який виглядає один в один як диск на старих стаціонарних телефонах. Крім букв та цифр, клавіатура також має диски для інших кнопок, як-от пробіл, шифт та інші.

Щоб ввести текст, користувач має прокрутити диск до потрібної літери чи кнопки й відпустити його, після чого символ зафіксується. Для введення літер створили спеціальну систему з трьох дисків.

Ще одна схожість зі старими телефонами — спосіб завершення дзвінка, коли потрібно було фізично покласти слухавку. У Gboard Dial Version Google придумала спеціальну підставку: якщо покласти на неї мишку, то під час онлайн-зустрічі автоматично вимикається вебкамера.

Подібні незвичайні клавіатури вже стали традицією для японського підрозділу Google. Наприклад, у 2023 році компанія презентувала клавіатуру-капелюх із вбудованим 6-осьовим датчиком для введення тексту.