Представлено Garmin Venu 4: LED-ліхтарик, покращене відстеження сну та нові функції доступності

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Garmin презентувала Venu 4 і компактніший Venu 4S, піднявши стартову ціну лінійки до $549, що на $100 дорожче за попередню модель Venu 3. Годинники пропонуються у двох розмірах — 41 мм і 45 мм.

Найпомітнішим апаратним доповненням став вбудований LED-ліхтарик у верхній кромці корпусу, який дозволяє підтримувати мінімальну яскравість екрана й одночасно підсвічувати шлях у темряві без зайвої витрати енергії. Автономність зберігається на рівні до 12 днів у режимі смартгодинника або 20 годин з активним GPS.

Функції сну тепер аналізують регулярність засипання за останні сім днів і фіксують відхилення у пульсі, температурі шкіри та частоті дихання, щойно ви засинаєте. Це має допомогти вслідкувати стрес чи потенційне нездужання. Через оновлений додаток Garmin Connect користувач може заносити споживання кофеїну чи алкоголю і бачити, як ці звички впливають на нічний пульс і тривалість відновлення.

У розділі тренувань з’явився Garmin Fitness Coach. Сервіс щодня формує персональні тренування для 25 видів активності, враховуючи історію навантажень, швидкість відновлення та якість сну.

Після торішнього режиму колісного крісла виробник знову розширює функції доступності. Годинник може озвучувати час і показники здоров’я прямо з циферблата, а також пропонує кольорові фільтри для людей із порушенням сприйняття кольорів. Додатково у Venu 4 інтегровано датчик ЕКГ, що раніше був притаманний дорожчим серіям Fenix і Epix.

Garmin позиціонує новинку як відповідь на нещодавній реліз Apple Watch Series 11, роблячи ставку на довший час роботи, ширший спектр тренувань і розширені можливості для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, компанія раніше цього місяця також представила новий годинник своєї флагманської серії — Fenix 8 Pro з MicroLED-дисплеєм та технологією inReach для LTE та супутникового зв’язку.