Garmin представила Fenix 8 Pro — смартгодинник із технологією inReach для LTE та супутникового зв'язку й MicroLED-дисплеєм за $2000

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Garmin представила Fenix 8 Pro — перший у світі смартгодинник із технологією inReach для LTE та супутникового зв’язку, а також перший у серії годинників із MicroLED-дисплеєм.

Годинник розроблено для тих, хто не хоче постійно тримати при собі смартфон. Вбудована технологія inReach забезпечує супутникове з’єднання, що дозволяє надсилати та отримувати текстові повідомлення, а також реєструвати місце знаходження. Завдяки стільниковому зв'язку Fenix 8 Pro можна використовувати для здійснення телефонних дзвінків, надсилання голосових повідомлень, обміну посиланнями LiveTrack та перегляду прогнозів погоди за умови підключення до LTE.

Заразом Fenix 8 Pro підтримують функцію SOS. Коли спрацьовує сигнал, годинник надсилає повідомлення через супутниковий чи стільниковий зв'язок до центру Garmin Response, де весь час перебуває спеціальна команда кваліфікованих координаторів з реагування на надзвичайні ситуації. Звідти зв'язуються з користувачем, його контактами для екстрених випадків, пошуково-рятувальними організаціями та іншими доступними місцевими ресурсами.

Що ж до іншого, то Fenix 8 Pro отримав перший у своєму роді MicroLED-дисплей, оснащений понад 400 тисячами окремих світлодіодів яскравістю до 4500 ніт. За словами Garmin, це робить його найяскравішим смартгодинником за всю історію. Це забезпечує насичені кольори та щільність пікселів із широкими кутами огляду та високою читабельністю навіть під сонцем.

Компанія також пропонує альтернативну версію з AMOLED-дисплеєм, яка на відміну від MicroLED доступна у двох розмірах — 47 мм та 51 мм. Ця модель має нижчу ціну — $1199 для меншої та $1299 для більшої версії, тоді як MicroLED-варіант коштує $1999. Продаж стартує 8 вересня 2025 року.

AMOLED-версія забезпечить до 27 днів роботи на одному заряді у режимі розумного годинника. Fenix 8 Pro з MicroLED дисплеєм працюватиме відчутно менше — лише 10 днів. Всі версії мають титанову рамку, скло зі сапфірового кристала та силіконовий браслет, а також весь набір функції Garmin для відстеження спорту та здоров'я.