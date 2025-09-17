Call of Duty, Frostpunk та Hades поповнять каталог Game Pass у другій половині вересня 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft оголосила перелік ігор, що поповнять каталог PC та Xbox Game Pass у другій половині вересня 2025 року.

Поповнення Game Pass Standart з 17 вересня:

Call of Duty: Modern Warfare III (Консолі)

For the King II (Консолі)

Overthrown (Прев'ю для Xbox Series X|S).

Незабаром:

Deep Rock Galactic: Survivor (Xbox Series X|S, Хмара та ПК) — 17 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Змагайтеся з ордами смертоносних прибульців, здобувайте багатства та розблоковуйте потужні покращення, щоб вижити в однокористувацькому шутері Deep Rock Galactic: Survivor!

Frostpunk 2 (Хмара та Xbox Series X|S) — 18 вересня

Game Pass Ultimate

У Frostpunk 2 гравцям належить керувати містом та провести його крізь різноманітні лиха, що відбуваються у постапокаліптичному, засніженому середовищі. Крім небезпек зими гравців чекають й інші небезпеки, зокрема інші фракції, що стежать за кожним кроком.

Wobbly Life (ПК, Xbox Series X|S та Хмара) — 18 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Wobbly Life — це яскрава фізична пісочниця з відкритим світом. Грайте з друзями онлайн або в локальному кооперативному режимі, пропонуючи захопливі завдання, мініігри та дивакуваті сюжетні місії. Заробляйте гроші, які можна витрачати на одяг, транспортні засоби та будинки.

Hades (Консолі, Хмара та ПК) — 19 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Rogue-like Hades повертається до Game Pass, святкуючи своє п'ятиріччя! Киньте виклик богу мертвих, борючись з Підземним світом грецької міфології. Ви володітимете силами та міфічною зброєю Олімпу, стаючи сильнішими та розкриваючи більше сюжету з кожною унікальною спробою втечі.

Endless Legend 2 (Прев'ю для ПК) — 22 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ведіть свій народ до перемоги у світі, що постійно змінюється, у цій стратегічній грі, де представлені асиметричні фракції, очолювані могутніми героями. Побудуйте свою імперію, скористайтеся політичним впливом і створіть великі армії, щоб вести війну в перегонах за розкриття темних таємниць, захованих у глибинах планети.

Sworn (Xbox Series X|S, Хмара та ПК) — 23 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Sworn це кооперативний rogue-like для 1-4 гравців, де вам належить дослідити та відвоювати занепалий Камелот з-під правління корумпованого Артура та його лицарів круглого столу. Поєднуйте сильні сторони своїх персонажів дивовижним чином та опановуйте здібності, щоб стати лицарями, гідними протистояти самому Артуру.

Peppa Pig: World Adventures (Xbox Series X|S, Хмара та ПК) — 25 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

У Peppa Pig: World Adventures гравців кличе Нью-Йорк, Париж, Австралія та інші куточки світу. Ви та ваша подруга Пеппа можете приготувати піцу в Італії, прогулятися Голлівудським бульваром, разом поплисти на круїзному лайнері та багато іншого.

Visions of Mana (Xbox Series X|S, Хмара та ПК) — 25 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Visions of Mana – це остання гра у серії, що обертається навколо священного меча та мани. Головний герой Вал та його подруга дитинства Хінна, новопризначена Алм Вогню, вирушають у подорож до Дерева Мани. На культовому, яскравому та величезному напіввідкритому полі цієї гри мешкають чарівні, але люті монстри, що дозволяє насолоджуватися швидкими тривимірними битвами, використовуючи силу Елементалів.

Lara Croft and the Guardian of Light (Консолі, Хмара та ПК) — 30 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Лара та її новий партнер Тотек, воїн племені майя, відправляються у подорож, аби розкрити таємниці стародавнього артефакту, відомого як "Дзеркало диму". Гра поєднує дослідження, платформер, головоломки та багато інших притаманних Tomb Raider елементів.

Sopa – Tale of the Stolen Potato (Консолі, Хмара та ПК) — 7 жовтня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Sopa — це зворушлива пригодницька історія, де Міхо досліджує світ магічного реалізму, натхненний Латинською Америкою. Подорожуйте чарівними пейзажами, зустрічайте дивакуватих персонажів та збирайте екзотичні інгредієнти для бабусиного супу, йдучи таємничими слідами легендарного мандрівника з давніх-давен.

1 жовтня Game Pass Core отримає наступні ігри:

Cities: Skylines – Remastered

Disney Dreamlight Valley

Warhammer 40,000: Darktide

Також гравцям вже доступна RoadCraft у Хмарі та на Xbox Series X|S, проте застерігаємо — гра створена російськими розробниками.