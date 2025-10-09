Поповнення каталогу Game Pass у першій половині жовтня 2025

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft розкрила, які ігри поповнять каталог підписки Game Pass для ПК та консолей у першій половині жовтня 2025 року.

Вже доступно:

Supermarket Simulator (Хмара, консолі та ПК)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

У Supermarket Simulator гравцям належить керувати власним супермаркетом: заповнювати полиці продуктами, встановлювати ціни, приймати платежі, наймати персонал та всіляко розширювати свій магазин.

Hogwarts Legacy (Хмара, консолі та ПК)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Hogwarts Legacy — це RPG у відкритому світі, події якої відбуваються у всесвіті "Гаррі Поттера". Вирушайте у подорож знайомими та новими місцями, досліджуючи та відкриваючи чарівних істот, створюйте власного персонажа та різноманітні зілля, опановуйте заклинання та покращуйте таланти аби стати кращим чарівником.

Little Rocket Lab (Хмара, консолі та ПК)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

У RPG про машинобудування Little Rocket Lab гравці беруть на себе роль Моргана, інженера-початківця, який вирушає додому у Сант-Абруаз, аби допомогти своїй родині здійснити мрію — побудувати ракету.

Незабаром:

Baldur’s Gate та Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (ПК) — 9 жовтня

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Покращені перші дві частини фантастичних RPG Baludr's Gate та Baldur's Gate II стають доступні на ПК. Пориньте в епічну серію рольових ігор, що забезпечать понад 100 годин ігроладу, протягом яких кожен вибір матиме значення.

The Casting of Frank Stone (Хмара, ПК та Xbox Series X|S) — 14 жовтня

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Тінь Френка Стоуна нависає над Сідар-Гіллз, містом, назавжди зміненим його жорстоким минулим. Група молодих друзів незабаром дізнається, що кривава спадщина Стоуна глибоко врізається в сім'ї, покоління та самій реальності.

Ball x Pit (Хмара, консолі та ПК) — 15 жовтня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ball x Pit — це rougelite на виживання, де потрібно розбивати цеглу, зливати кулі та будувати базу. Розбивай орди ворогів рикошетом куль та збирай багатства ями, щоб розширити свою садибу, генерувати ресурси та вербувати унікальних героїв одразу у день релізу.

The Grinch: Christmas Adventures (Хмара, консолі та ПК) — 15 жовтня

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

У The Grinch: Christmas Adventures гравцям належить взяти на себе роль Грінча, у якого з'явилася чудова, але жахаюча ідея — викрасти всі подарунки у Хто-віллі, використовуючи різноманітні гаджети, як-от непомітний костюм Санти та ласо з цукеркової палички.

Eternal Strands (Хмара, ПК та Xbox Series X|S) — 15 жовтня

Тепер у Game Pass Premium

Eternal Strands – дебютна фентезійна гра від Yellow Brick Games. Боріться з епічними, величними істотами та поєднуйте магічні здібності з арсеналом потужної зброї, аби запобігти руйнуванню світу.

He Is Coming (Прев'ю гри на ПК) — 15 жовтня

Тепер у Game Pass Premium

Глибоко в забутих куточках світу ворушиться темна сила – Король Демонів знову повстає. Відточуйте свою кмітливість, шукайте могутні артефакти та твердо стійте перед обличчям апокаліпсиса у roguelite автобатлері He Is Coming.

Ninja Gaiden 2 Black (Хмара, ПК та Xbox Series X|S) — 15 жовтня

Тепер у Game Pass Premium

Ninja Gaiden 2 Black — це швидкісний ніндзя-екшен за участю культового героя Рю Хаябуси та його смертоносного Меча Дракона. Вирушайте у глобальну битву проти грізних ворогів, вступайте у нещадні бої та грайте за додаткових персонажів Момідзі, Аяну та Рейчел.

Pax Dei (ПК) — 16 жовтня

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Pax Dei — це соціальна MMO пісочниця, що надихалася легендами середньовіччя. У цій грі міфи стають реальними, привиди існують, а магія безперечна. Приєднуйтесь до тисяч гравців, досліджуйте землю, будуйте свій дім, куйте репутацію та створюйте власні історії.

Keeper (Хмара, ПК та Xbox Series X|S) — 17 жовтня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Keeper — це історія, розказана без слів, у якій давно забутий маяк прокидається і, разом із жвавим морським птахом, вирушає у зворушливу історію про неймовірне товариство та несподівану подорож у світ, що перебуває за межами розуміння.

Evil West (Хмара, консолі та ПК) — 21 жовтня

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Evil West повертається у бібліотеку Game Pass. У цій грі Дикий Захід поглинула темна загроза. Тепер гравцям, самотужки або у кооперативі, доведеться вступити у запеклі та вибухові сутички з кровожерливими чудовиськами, яких необхідно зачистити.

Ninja Gaiden 4 (Хмара, ПК та Xbox Series X|S) — 21 жовтня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Новий слешер Ninja Gaiden 4 стане доступним у Game Pass у день релізу. Гравцям знову належить взяти на себе роль легендарного ніндзі Рю Хаябуса та вирушити у пригоду, де традиції зустрічаються з інноваціями.

Крім того, підписники Game Pass вже можуть отримати наступні доповнення: Dead by Daylight: Sinister Grace, Diablo IV: Season of Infernal Chaos, FBC: Firebreak – Breakpoint Update, Grounded 2: Hairy and Scary Update та нового агента Veto у Valorant. 14 жовтня також стане доступне Age of Empires II: DE – Chronicles: Alexander the Great, а 15 — Game Pass Pack для Call of Duty: Warzone

Нагадаємо, Microsoft нещодавно внесла зміни до Game Pass, перейменувавши рівні підписки та піднявши їх вартість. Хоча після масових відписок, компанія вирішила зачекати з впровадженням змін для деяких користувачів. В Україні основні зміни стосуються PC Game Pass, що тепер коштує 290 гривень, а не 230.