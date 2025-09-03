Поповнення каталогу Game Pass у першій половині вересня 2025

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft повідомила, які ігри з'являться в каталозі PC/Xbox Game Pass у першій половині вересня 2025 року.

Вже доступно:

I Am Your Beast (Хмара, Xbox Series X|S та ПК)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Це динамічний шпигунський шутер із короткими рівнями, які потрібно проходити на швидкість, задля максимальної оцінки. Полюйте на ворогів у стильних локаціях, оформлених як комікси та використовуйте обмежений боєзапас із розумом.

Незабаром:

Hollow Knight: Silksong (Хмара, консолі та ПК) – 4 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Доступно з першого дня релізу! Підніміться на вершину величезного, наповненого привидами королівства. Досліджуйте, боріться і виживайте в ролі Хорнет, принцеси-захисниці королівства Hallownest, яка відкриває для себе землю, де панують шовк і пісні.

Cataclismo (ПК) – 4 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Проєктуйте та будуйте фортеці, щоб протистояти нескінченним ордам Жахів у цій стратегії в реальному часі з управлінням ресурсами, обороною від облоги та дослідженнями.

PAW Patrol World (Хмара, консолі та ПК) – 10 вересня

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Відкрийте для себе світ мультфільму PAW Patrol. Грайте за улюблених цуценят, керуйте їхніми транспортними засобами та рятуйте ситуацію, беручи участь у веселих рятувальних операціях і місіях як в одиночному режимі, так і разом із родиною в кооперативному режимі.

RoadCraft (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 16 вересня

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Це російська гра.

Поповнення каталогу Game Pass Standard:

Nine Sols

15 вересня каталог покинуть: