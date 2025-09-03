Поповнення каталогу Game Pass у першій половині вересня 2025

Microsoft повідомила, які ігри з'являться в каталозі PC/Xbox Game Pass у першій половині вересня 2025 року.
Вже доступно:
I Am Your Beast (Хмара, Xbox Series X|S та ПК)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Це динамічний шпигунський шутер із короткими рівнями, які потрібно проходити на швидкість, задля максимальної оцінки. Полюйте на ворогів у стильних локаціях, оформлених як комікси та використовуйте обмежений боєзапас із розумом.
Незабаром:
Hollow Knight: Silksong (Хмара, консолі та ПК) – 4 вересня
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Доступно з першого дня релізу! Підніміться на вершину величезного, наповненого привидами королівства. Досліджуйте, боріться і виживайте в ролі Хорнет, принцеси-захисниці королівства Hallownest, яка відкриває для себе землю, де панують шовк і пісні.
Cataclismo (ПК) – 4 вересня
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Проєктуйте та будуйте фортеці, щоб протистояти нескінченним ордам Жахів у цій стратегії в реальному часі з управлінням ресурсами, обороною від облоги та дослідженнями.
PAW Patrol World (Хмара, консолі та ПК) – 10 вересня
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Відкрийте для себе світ мультфільму PAW Patrol. Грайте за улюблених цуценят, керуйте їхніми транспортними засобами та рятуйте ситуацію, беручи участь у веселих рятувальних операціях і місіях як в одиночному режимі, так і разом із родиною в кооперативному режимі.
RoadCraft (Хмара, Xbox Series X|S та ПК) – 16 вересня
Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
Це російська гра.
Поповнення каталогу Game Pass Standard:
- Nine Sols
15 вересня каталог покинуть:
- All You Need is Help
- Wargroove 2
- We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie