Samsung випустила стабільне оновлення One UI 8 Watch для Galaxy Watch7

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung почала поширювати стабільну версію One UI 8 Watch для Galaxy Watch7. Оновлення базується на Wear OS 6, має номер прошивки L310XXU1BYI4 і включає вересневий патч безпеки 2025 року, повідомляє SamMobile.

Першими апдейт отримують учасники бета-тесту в Південній Кореї, розмір завантаження для них становить близько 160 МБ. Для інших користувачів файл буде значно більшим — приблизно 2 ГБ. Очікується, що найближчим часом оновлення стане доступним по всьому світу.

One UI 8 Watch приносить новий дизайн інтерфейсу та низку функцій для здоров’я й спорту: Antioxidant Index, Bedtime Guidance, Running Coach і Vascular Load. Також з’явилися Now Bar для відображення активностей, багатосторінкові Tiles, більше жестів подвійного стискання, нова анімація заряджання, покращений перегляд сповіщень, персоналізований екран застосунків і розширені рекомендації циферблатів.

Крім того, оновлення додає кілька нових циферблатів. Встановити їх можна через застосунок Galaxy Wearable.