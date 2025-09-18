Лінійка Samsung Galaxy S25 почала отримувати One UI 8 на глобальному ринку

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung нещодавно випустила стабільну версію One UI 8 на базі Android 16 для смартфонів лінійки Galaxy S25 у Південній Кореї, а вже зараз оновлення починає з'являтися й для користувачів по світу. Про це повідомляє Android Authority.

Стабільна версія One UI 8 поступово з'являється у країнах Європи, навіть для тих користувачів, що не брали участь у бета-тестуванні.

Оновлення під назвою S93xNKSU5BYI3 важить 4 ГБ. Для користувачів, що брали участь у бета-тестуванні, його розмір складає близько 500 МБ.

One UI 8 має низку помітних змін. Серед головних — оновлений дизайн інтерфейсу, покращене керування жестами, нова панель швидких налаштувань та глибша інтеграція функцій Galaxy AI. Також було покращено швидкодію та безпеку, хоча заради цього Samsung обмежила розблокування завантажувача.

Протягом вересня One UI 8 виходитиме лише на флагманських пристроях Galaxy S25, проте у жовтні оновлення почне з'являтися й на багатьох інших смартфонах, включно з торішніми Galaxy S24. Про повний перелік пристроїв ми повідомляли раніше.