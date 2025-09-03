Samsung Galaxy S25 FE з'явився на реальних зображеннях перед анонсом

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

За день до офіційної презентації, в мережі з’явилися реальні фотографії смартфона Samsung Galaxy S25 FE, який показано в чорному кольорі. Про це пише 9to5google з посиланням на автора зображень @FirasAlkasah.

Знімки демонструють пристрій, зовні майже ідентичний моделям Galaxy S25 та S25+, за винятком сріблястої окантовки навколо камер. Фронтальна панель має трохи ширші рамки, ніж у старших моделей, але різниця незначна.

Автор витоку повідомляє, що пристрій "відчувається потужним", хоча точно не зрозуміло, про що саме йде мова. Очікується, що Galaxy S25 FE буде оснащений процесором Exynos 2400 та акумулятором ємністю 4900 мА·г. За продуктивністю він поступатиметься флагманським моделям, але має перевершити попередника S24 FE.

Окремо автором витоку було згадано про наявність у смартфоні функцій Galaxy AI. Він повідомив, що Galaxy S25 FE отримає "в основному всі" функції штучного інтелекту, що й флагманські моделі Galaxy з чипом Snapdragon 8 Elite. Додатково він показав їх на скриншотах. Однак офіційного підтвердження цьому поки немає.

Остаточна інформація про Galaxy S25 FE буде представлена на заході Samsung Unpacked, запланованому на 4 вересня. У межах презентації також очікується анонс планшета Galaxy Tab S11.