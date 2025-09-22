Samsung випустила стабільну версію One UI 8 з Android 16 для Galaxy S24

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung офіційно випустила стабільну версію One UI 8.0 на базі Android 16 для Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra. Першими оновлення отримують користувачі в Південній Кореї, пише SamMobile.

One UI 8 приносить нові функції та покращення. Інтерфейс отримав оновлені іконки, нові теми та анімації, підтримку динамічного фону і плавніший перехід між екранами. Камера тепер має розширені можливості режимів зйомки, нові фільтри, покращену стабілізацію відео та швидший доступ до Pro-режимів.

У комунікаціях з’явилася інтеграція ШІ-помічника у месенджерах, швидкі відповіді та покращене управління сповіщеннями. Samsung Health отримав оновлені віджети, детальніше відстеження активності та сну, а також нові тренувальні програми.

Багатозадачність і продуктивність стали більш зручними завдяки можливості одночасно запускати три додатки у вікнах, покращеному меню швидких команд і оптимізації для великих дисплеїв.

Функції безпеки та конфіденційності включають нові інструменти контролю дозволів додатків, розширені функції Samsung Knox та контроль доступу до даних. Також були поліпшені налаштування доступності для людей з порушеннями зору та слуху, додані нові голосові команди й масштабування екрана.

Оновлення зʼявиться на глобальному ринку найближчим часом.