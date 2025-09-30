Українська правда
Батарея Samsung Galaxy Ring роздулася на пальці користувача — довелося знімати в лікарні

Батарея Samsung Galaxy Ring роздулася на пальці користувача — довелося знімати в лікарні
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
30 вересня, 11:07
0

Ютубер та техноблогер @ZONEofTECH повідомив про небезпечний інцидент із Samsung Galaxy Ring. Під час посадки на рейс його смарткільце почало роздуватися прямо на пальці. Акумулятор розширився настільки, що пристрій застряг і спричинив сильний біль.

Авіакомпанія відмовила у посадці через ризик, пов’язаний із пошкодженим літій-іонним елементом. Користувач був змушений звернутися до лікарні, де лікарі зняли кільце за допомогою льоду та медичного лубриканта. Попередні спроби з милом і кремом лише погіршили ситуацію — батарея роздулася ще більше.

Фото після зняття кільця показують деформовану внутрішню частину. Блогер зазначив, що ще до інциденту автономність Galaxy Ring різко впала — замість заявлених семи днів пристрій тримав заряд лише півтори доби.

Він припустив кілька можливих причин: спека на Гаваях під час Snapdragon Summit, численні перельоти, заводський брак або контакт із солоною водою. Найімовірнішим фактором він назвав саме морську воду — попри IP68 та 10ATM, Galaxy Ring не захищене від корозійного впливу солі.

Титановий корпус кільця не дає батареї простору для розширення, тому тиск спрямовується безпосередньо на палець. Це робить подібні випадки особливо небезпечними, адже навіть невелике здуття може перетворитися на проблему.

Підрозділ Samsung UK вже відреагував на інцидент і зв'язався з постраждалим. Компанія каже, що "безпека клієнтів є пріоритетом".

До речі, раніше в мережі з’являлися поодинокі повідомлення про здуття батареї Galaxy Ring, хоча масштаб проблеми залишається невизначеним.

Технології Samsung Galaxy Ring
