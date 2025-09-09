Samsung планує випустити дві моделі Galaxy Fold8 у 2026 році — ЗМІ

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нещодавно Samsung представила новий Galaxy Fold7, який побив рекорд компанії за попередніми замовленнями. Аби повтори успіх наступного року, компанія вирішила підготувати аж дві моделі пристрою, повідомляє ETNews.

Дві моделі Galaxy Fold8 відрізнятимуться співвідношенням сторін екрана. Нова матиме ширший внутрішній екран зі співвідношенням сторін 18:18 у порівнянні з 10:9 у цьогорічної моделі.

Згідно з повідомленнями, Samsung поділилася своїми планами щодо розширення лінійки Galaxy Fold з постачальниками компонентів. Як і з попередніми моделями, презентація пристроїв відбудеться у другій половині року, ймовірно, влітку 2026-го.

Очікується, що анонс Galaxy Fold8 відбудеться незадовго до офіційної презентації першого складаного смартфона Apple, що й спонукало Samsung на експерименти.

До речі, раніше також повідомлялося, що південнокорейська компанія планує випередити компанію з Купертіно першою впровадивши екран без складок.