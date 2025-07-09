Samsung представила Galaxy Fold7 – свій найтонший та найлегший складаний смартфон

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Компанія Samsung представила флагманський складаний смартфон Galaxy Fold7, який став найтоншим і найлегшим у серії – його товщина у складеному стані становить лише 8,9 мм, а вага – 215 грамів. Новинка поєднує оновлений дизайн, камеру з роздільною здатністю 200 МП та нові ШІ-функції. Завдяки вдосконаленому шарніру Armor FlexHinge з краплевидною конструкцією смартфон отримав меншу складку на екрані та має бути міцнішим за попередника. Зокрема завдяки захисному склу Corning Gorilla Glass Ceramic 2 на зовнішньому екрані та рамці корпусу з посиленого алюмінію.

Galaxy Fold7 оснащено двома дисплеями: зовнішній – 6,5-дюймовий Dynamic AMOLED 2X з роздільністю 2520x1080 точок, співвідношенням сторін 21:9 та частотою оновлення до 120 Гц, а основний – 8-дюймовий Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2184x1968 точок, піковою яскравістю до 2600 ніт і частотою оновлення 120 Гц, що став на 11% більшим за попередника. Завдяки цьому смартфон має бути зручнішим для редагування фото і відео, багатозадачності та перегляду контенту.

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Набір камер Galaxy Fold7 включає ширококутний модуль на 200 МП, в Samsung обіцяють, що вона зможе робити знімки на 44% яскравішими, а також ультраширококутну на 12 МП, телефото на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом та селфі-камеру на 10 МП на основному дисплеї.

Смартфон отримав процесор Snapdragon 8 Elite для Galaxy, який обіцяє приріст продуктивності CPU на 38%, GPU на 26% і NPU на 41% порівняно з попереднім Fold6. Це дозволяє швидше обробляти ШІ-завдання, зокрема завдяки функціям Gemini Live, що розуміє текст, голос та об’єкти в кадрі, Circle to Search для миттєвого пошуку інформації, а також Photo Assist і Suggest Erases для інтелектуального редагування фото. Крім того, Galaxy Fold7 оснащено функцією Audio Eraser для усунення шумів із відео та AI Results View для відображення результатів роботи ШІ в окремому вікні з можливістю перетягувати контент між застосунками.

Серед інших особливостей – батарея на 4400 мА⋅год із підтримкою швидкої зарядки (до 50% за 30 хвилин), захист IP48, Samsung Knox Vault та новий захист KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection), що шифрує дані кожного застосунку окремо.

Смартфон працює на Android 16 з інтерфейсом One UI 8.

Ключові особливості Galaxy Fold7:

Дизайн: тонкий корпус, удосконалений шарнір Armor FlexHinge, нове покриття Corning Gorilla Glass Ceramic 2 та рамка з броньованого алюмінію.

Розміри: 72,8x158,4x8,9 мм у закритому положенні та 143,2x158,4x4,2 мм у відкритому.

Вага: 215 грамів.

Дисплеї:

Основний: 8-дюймовий Dynamic AMOLED 2X (QXGA+), на 11% більший за Fold6, з піковою яскравістю 2600 ніт.

Зовнішній: 6,5-дюймовий Dynamic AMOLED 2X зі співвідношенням сторін 21:9.

Селфі камери:

Камера на зовнішньому екрані – 10 МП, F2.2, 1.12μm, кут огляду 85˚.

Фронтальна камера на внутрішньому екрані – 10 МП, F2.2, 1.12μm, кут огляду 100˚.

Три основні камери:

Ширококутна – 200 МП, AF, OIS, F1.7, розмір пікселя 0.6μm, кут огляду 85˚.

Ультраширококутна – 12 МП, AF, F2.2, розмір пікселя 1.4μm, кут огляду 120˚, електронна стабілізація.

Телефото – 10 МП, PDAF, OIS, F2.4, розмір пікселя 1.0μm, 3X оптичний зум.

Підтримка ШІ-режимів, включно з Suggest Erases для автоматичного видалення зайвих об’єктів.

Процесор: Snapdragon 8 Elite для Galaxy зі зростанням продуктивності CPU на 38% та NPU на 41% порівняно з Fold6.

ШІ-функції: One UI 8 з Gemini Live, Circle to Search та мультимодальним AI для роботи з текстом, голосом і візуальними даними.

Пам’ять: до 16 ГБ RAM та до 1 ТБ сховища.

Батарея: 4400 мА⋅год із зарядкою 50% за 30 хвилин (25 Вт зарядний пристрій продається окремо).

Захист: IP48, Samsung Knox Vault та KEEP для шифрування даних.

Galaxy Fold7 вже доступний для передзамовлення в Україні у кольорах сріблясто-блакитний, глибокий чорний та сріблясто-сірий за ціною від 84 999 грн. Покупці можуть отримати 6 місяців безплатного доступу до Google AI Pro з 2 ТБ хмарного сховища. Також Samsung запровадила безплатну послугу пріоритетного сервісного обслуговування для власників складаних смартфонів, яка передбачає надання тимчасового пристрою на час ремонту.