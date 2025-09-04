Українська правда
Ютубер створив новий смартфон, об'єднавши клавіатуру BlackBerry та зовнішній екран Galaxy Flip5

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
4 вересня, 15:48
Ютубер і винахідник Marcin Plaza захотів створити оригінальний телефон і вирішив зробити його самостійно, поєднавши зовнішній дисплей Samsung Galaxy Flip5 з клавіатурою BlackBerry Q10 в одному пристрої. Процес він показав у відео на YouTube.

Він використав Galaxy Flip5 зі зламаним внутрішнім дисплеєм, видрукував власний кейс за допомогою 3D-принтера, та переніс всі необхідні внутрішні елементи у новий корпус. Це зайняло чимало часу та спроб, але у результаті все вийшло.

Заразом ютубер видрукував ще один кейс, в який встановив клавіатуру з BlackBerry Q10, куди також помістив другий акумулятор з Flip5. Чимало часу у Marcin Plaza пішло й на те, аби змусити клавіатуру, працювати. Він вирішив скористатися підтримкою зовнішніх клавіатур на Android, однак для цього йому знадобилася друкована плата, аби додати клавіатурі порт Type-C.

Щоб емулювати клавіатуру, ютуберу окрім друкованої плати довелося припаяти Arduino Pro Micro, і з цим він успішно впорався. Після цього Marcin Plaza замовив новий корпус, зроблений не з пластику, розмістив усі внутрішні компоненти, з’єднав дві частини смартфона новими кріпленнями й отримав готовий пристрій із великою товщиною та маленьким екраном.

Складно сказати, наскільки практичним є такий пристрій, проте він виглядає дуже цікаво. До того ж він здатний запускати Minecraft та YouTube.

