Samsung представила "дешевші" навушники Galaxy Buds 3 FE

Samsung представила нові навушники Galaxy Buds 3 FE, які вважаються бюджетнішою моделлю у лінійці компанії, однак цього разу коштують на $50 більше, ніж попередня версія — $149,99. Новинки з новим дизайну надійдуть у продаж 5 вересня у сірому та чорному кольорах. Про це пише The Verge.

Перше, що впадає в очі, це оновлений дизайн Buds 3 FE у порівнянні з торішньою моделлю. Samsung вирішила поширити дизайн преміальних Galaxy Buds на свої дешевші навушники, які тепер більше нагадають AirPods. Однак дизайн це не єдині зміни, яких зазнав новий продукт компанії.

Вищу вартість навушників можна пояснити кращим звуком та більшим у порівнянні з минулим поколінням динаміком. Заодне Samsung додала покращене активне шумозаглушення (ANC) разом для зменшення навколишнього шуму.

З ввімкненим ANC нові Buds 3 FE можуть дати до 6 годин прослуховування музики, та до 8,5 з вимкненим ANC. Підзарядка від кейсу забезпечить ще 24 або 30 годин музики. Якщо використовувати навушники для розмови, то їх вистачить на 4 години на одному заряді, або на 18 з підзарядкою від кейса.

Серед інших функцій нових навушників є швидкий доступ до функцій Galaxy AI на смартфонах Samsung. Заодне Buds 3 FE тепер вміють автоматично перемикатися між пристроями Galaxy, мають підтримку Find My Earbuds та функцію Crystal Clear Call для кращого досвіду під час дзвінків.